Grösste Oscar-Panne aller Zeiten: Ist Leonardo DiCaprio schuld am «La La Land»-Eklat?

Sie hielten die Goldmännchen schon in den Händen – und mussten sie nur wenige Augenblicke später an ihre Kollegen abgeben. Im Dolby Theatre kam es kurz vor Schluss der 89. Oscar-Verleihung zum Eklat. Laudatoren Faye Dunaway (75) und Warren Beatty (79) verkündeten freudestrahlend «La La Land» als Gewinner des besten Films.

Als sich die Schar von Stars und Filmemachern schon bedankt hatte, stürmte «La La Land»-Produzent Jordan Horowitz (36) plötzlich ans Mikrofon: «Es ist ein Fehler passiert. Der Gewinner ist nicht Musicalfilm ‹La La Land›, sondern das Drama ‹Moonlight›! Das ist kein Scherz.»

Falscher Umschlag

Doch was genau ist passiert? Beattys Erklärung: Ihm und Dunaway wurde der falsche Umschlag in die Hand gedrückt – jener für Emma Stones (28) Oscar-Gewinn als beste Hauptdarstellerin, der vor dem besten Film verliehen wurde. Deshalb habe er auf der Bühne so lange gezögert, den Gewinnerfilm zu nennen.

Besonders bizarr: Gemäss «TMZ» besteht die Möglichkeit, dass Leonardo DiCaprio (42) Mitschuld an der Panne trägt! Der Schauspieler hatte Stone als Gewinnerin verkündet und ihr den Award überreicht.

Er begleitete die Schauspielerin nach ihrer Dankesrede von der Bühne und hielt den Umschlag noch in der Hand – was hinter der Bühne geschah, ist noch unklar. Offenbar gelangte dieser Umschlag – oder eine Kopie davon – irgendwie in die Hände von Faye Dunaway und Warren Beatty.

Kurz nach der Show erklärte Emma Stone den wartenden Journalisten jedoch: «Ich hielt meinen Gewinner-Umschlag zu jenem Zeitpunkt in der Hand. Ich weiss nicht, was passiert ist. Ich will nichts anzetteln, aber ich hatte diese Karte.»

Produzent Jordan Horowitz kämpfte nach dem verfehlten Sieg um Worte: «Es war eine schwierige Situation, absolut. Aber man muss damit umgehen. Ich war wirklich glücklich, den Award an die anderen zu überreichen. Es ist wirklich schockierend, und mir fehlen die Worte», sagte er gegenüber «etonline». (kad)