In London wurden gestern mit den Brit Awards die wichtigsten Musikpreise der Welt neben den Grammys vergeben. Die Stars glänzten am Event vor allem durch eins: furchtbare Outfits! Topmodel Natalia Vodianova (34) erschien in einem Albtraum aus puderrosa Federn, Sängerin Charli XCX (24) in einer lila Stoffbahn.

Militär-Kleid, Pyjama-Look, Seitenscheidel

Rita Ora (26), die für Modeexperimente bekannt ist, besuchte die Veranstaltung in einem vom Militär-Look inspirierten Kleid. Begleitet wurde sie von ihrem Kumpel Kyle De'volle, der offenbar im Pyjama für die Fotografen posierte. Sängerin Nicole Scherzinger (38) griff mit gekreppten Haaren im 80er-Jahre-Stil und einem überlangen Blazer mit passenden Overknee-Stiefeln daneben.

Die vier Mitglieder der britischen Girlgroup Little Mix erschienen in auffälligen Abendkleidern: Besonders stach Sängerin Jade Thirlwall (24) hervor, die mit ihrem XL-Beinschlitz zu kämpfen hatte, der mehr enthüllte, als ihr lieb war.

Katy Perrys Häuschen stürzte von der Bühne

Keine Kleider-, dafür eine Bühnenpanne passierte Popstar Katy Perry (32), die in einer aufwendigen Bühnenshow ihren neuen Song «Chained to the Rhythm» performte. Dabei fiel einer ihrer Tänzer, der als Häuschen verkleidet war, von der Bühne.

Neben dem Mode-Albtraum auf dem roten Teppich und der Panne bei Perrys Show sorgten emotionale Momente für Gänsehaut bei den Gästen. Andrew Ridgeley (54) erinnerte an seinen verstorbenen Wham!-Bandkollegen George Michael (†53). Mit dem Musiker sei «eine Supernova am Firmament der glänzenden Sterne erloschen», sagte Ridgeley, der auf der Bühne von den Backgroundsängerinnen des Duos, Pepsi (58) und Shirlie (54), begleitet wurde. «Es fühlte sich an, als würde der Himmel zusammenbrechen», sagte er über den Tod seines Freundes. Coldplay-Frontmann Chris Martin (39) sang zu Michaels Ehren den Song «A Different Corner».

«Dieser Award ist für alle Verrückten»

David Bowie (†69) erhielt für sein letztes Werk «Blackstar» den Award für das beste britische Album und wurde posthum als bester britischer Solokünstler geehrt. Den Preis nahm sein Sohn Duncan Jones (45) entgegen: «Er hat immer Leute unterstützt, die denken, dass sie ein bisschen seltsam oder anders sind. Und er war immer für sie da. Dieser Award ist für alle Verrückten und alle, die das ermöglichen.» (kad)