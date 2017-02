Seit Monaten kursieren Gerüchte um eine angebliche Schwangerschaft, jetzt wurde die frohe Botschaft endlich bestätigt: George Clooney (55) und Ehefrau Amal (39) werden Eltern! Der Hollywood-Star und die Anwältin sollen Zwillinge erwarten, die bereits im Juni zur Welt kommen sollen.

«Ich hätte fast angefangen zu weinen»

Clooneys Freund, Schauspieler Matt Damon (46), bestätigte die Baby-Nachricht im Interview mit «Entertainment Tonight Canada». George habe ihm die Neuigkeit bereits erzählt, als seine Frau zwei Monate schwanger war. «Ich arbeitete im letzten Herbst mit ihm. Er nahm mich am Set beiseite und, was soll ich sagen, ich hätte fast angefangen zu weinen. Ich war so glücklich für ihn!»

Als er Damon erzählte, dass Amal erst seit acht Wochen schwanger sei, habe er ihm gesagt: «Bist du noch ganz bei Trost? Sag es niemandem sonst! Kennst du nicht die Zwölf-Wochen-Regel? Natürlich kennt er sie nicht.» Vier Wochen später habe er ihn gefragt, ob alles in Ordnung sei, woraufhin Clooney antwortete: «Alles gut.»

«Sie werden unglaubliche Eltern»

Amal und George werden tolle Eltern, findet der «Jason Bourne»-Star: «Ich freue mich sehr für ihn. Sie ist unglaublich. Er hat den Jackpot geknackt, auf jede Weise. Sie ist eine bemerkenswerte Frau, sie werden das toll machen, sie werden unglaubliche Eltern sein. Diese Kinder haben Glück.»

US-Moderatorin Julie Chen (47) verkündete die Botschaft gestern in der Sendung «The Talk». Sie verriet «TMZ», dass die Clooneys ein Mädchen und einen Buben erwarteten. Das Paar selbst äusserte sich noch nicht zu Baby-Nachrichten. (kad)