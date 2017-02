Hollywood-Star Demi Lovato darf ihr Haus nicht mehr betreten: Schlamm drüber

Das Leben in Hollywood kann ganz schön gefährlich sein: Schauspielerin Demi Lovato (24) darf ihre eigene Villa nicht mehr betreten, weil ein Erdrutsch das Haus unter sich zu begraben droht. Nach Unwettern wurde ein Anwesen oberhalb von Lovatos Grundstück so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass ein grosses Stück vom Garten abrutschte. Die Schlammlawine begrub Strommasten und Autos unter sich. Lovato hatte das Anwesen erst im letzten September für rund 8,3 Millionen Franken erstanden. Laut «TMZ» ist der einstige Disney-Star bisher noch nicht einmal richtig in die 515-Quadratmeter-Villa eingezogen. Da hat sie wohl ganz schön viel Geld in den Sand gesetzt.