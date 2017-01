Klum sorgt mit «GNTM» für grosse Augen: Heidis Määädchen im Strassenverkehr

Ab dem 9. Februar macht sich Heidi Klum (43) auf Pro7 zum 12. Mal auf die Suche nach «Germany’s Next Topmodel» und sorgt schon vorab für grosse Augen in Los Angeles: Mitten auf dem berühmten Hollywood Boulevard veranstaltete sie ein heisses Unterwäsche-Shooting – auf einem fahrenden Bett.

Wie «Daily Mail» berichtet, staunten die Fussgänger nicht schlecht, als sich die potenziellen Models in einem Hauch von Nichts mit ihren männlichen Partnern in den Laken wälzten. Die Model-Mama liess sich davon nicht ablenken und rief ihren Määädchen Anweisungen zu.

Wie sie auf Instagram zeigt, liess sie es sich am Schluss auch nicht nehmen, sich mit Fotograf Rankin (50) selbst aufs Bett zu legen und durch die Strassen zu düsen.

In bed with @rankinarchive cruising down Hollywood Blvd #emo#77iP## A video posted by Heidi Klum (@heidiklum) on Jan 25, 2017 at 1:26pm PST

Friede, Freude, Eierkuchen herrscht bei der Model-Show aber nicht ständig. Laut «Bild» ist Frédéric Prinz von Anhalt (73) stinksauer auf Klum, weil eine «GNTM»-Folge im Haus seiner verstorbenen Frau Zsa Zsa Gabor (†99) gedreht werden sollte. Dabei sei geplant gewesen, dass die Models in den berühmten Kleidern der Schauspielerin posieren.

Aber die Pläne wurden gecancelt. «Weil es am Vortag so geregnet hätte!», regt sich der Prinz auf. «Und die teuren Kleider meiner Frau wollte ich nicht an einen anderen Ort bringen. So kann Heidi sich doch nicht verhalten.»

Pro7 dementiert die Vorwürfe allerdings. Nicht nur ein bisschen Regen, sondern eine Orkanwarnung sei der Grund für eine Verzögerung gewesen, wobei man ihn informieren wollte. Aber: «Herr von Anhalt war für uns nicht zu erreichen, der Dreh wurde abgesagt.» (kyn)