Leben in Zahlen von ... Big Sean

3 Alben hat der Rapper aus Detroit bereits veröffentlicht. Die A-Liga der Hip-Hop-Szene ist auf «Finally Famous», «Hall Of Fame», «Dark Sky Paradise» vertreten: Chris Brown, Kanye West, John Legend, Lupe Fiasco, Nas, Kendrick Lamar, Pharell Williams oder Drake.

16 Verse durfte Big Sean 2005 vor Kanye West freestylen. Der damals 17-jährige Schüler wartete vor einem Radiosender auf den Star. West mochte sein Engagement und gab ihm eine Chance. Zwei Jahre später nahm er ihn bei Good Music unter Vertrag. Seit 2014 ist er bei Roc Nation unter Vertrag, dem Label von Jay Z.

217 Millionen Klicks hat das Video zu «I Don’t Fuck With You» auf Youtube. Sean spielt einen Footballspieler, sein Trainer ist Mentor Kanye. Die Lyrics zu dem Song von 2014 sind explizit.

8 Awards hat der Ex von Ariana Grande bereits gewonnen, darunter einen MTV Music Award für die positive soziale Message in «One Man Can Change The World».