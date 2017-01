Nach dreimonatiger Pause: Kim Kardashian meldet sich zurück auf Instagram

Am zweiten Oktober postete Social-Media-Königin Kim Kardashian (36) das letzte Mal etwas auf ihrem Instagram-Profil (89 Millionen Follower). Es war der Tag, an dem sie in Paris überfallen wurde. (Blickamabend.ch berichtete) Nach langer Stille in ihren Social-Media-Profilen meldet sie sich nun mit diesem Post zurück.

family A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 3, 2017 at 10:56am PST

Das Foto zeigt sie, Ehemann Kanye West (39) und die beiden Kinder North (3) und Saint (1). Alle in weissen Outfits. Bereits vor einigen Stunden postete Kim auf ihrer Webseite und ihrer App ein Video, in dem sie eine Reihe Videos aus dem vergangen Jahr zeigte. Es scheint, als gehe es Kim wieder besser. Was sie wohl 2017 alles vor hat?