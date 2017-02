Natürlichkeit ist Trumpf: Angelina Heger posiert mit «Pickelgesicht»

Die ehemalige Bachelor-Finalistin Angelina Heger (25) kennt man eigentlich nur von Kopf bis Fuss gestylt und in Szene gesetzt. Auf Facebook zeigte sie nun eine ungewohnte neue Seite und präsentierte sich vollkommen ungeschminkt – rote Flecken und Pickel inklusive.

«Lasst euch nicht blenden»

Mit ihrer Ehrlichkeit will das Reality-Sternchen gegen falsche Schönheitsideale vorgehen: «Ich möchte euch damit zeigen, dass ihr euch von all den schönen Instagram- und Facebook-Fotos, die täglich online gestellt werden, nicht blenden lassen dürft.»

Seit Monaten kämpfe Heger gegen ihre Haut und möchte diesen Kampf jetzt öffentlich machen. «Wir sind alle Menschen, und keiner ist perfekt! Jeder hat mal Pickel, Augenringe oder kleine Fältchen, mal mehr, mal weniger», beendet sie ihr Statement.

Zahlreiche Likes und Kommentare

Damit stösst sie bei ihren Follower auf offene Ohren. Schon über 32'000 Likes und beinahe 2000 Kommentare, die meisten davon positiv, konnte das Foto sammeln. «Wow, Respekt! Millionen Sympathiepunkte hast du von mir mehr als vorher», schwärmt eine Userin.

Eine andere verteilt Komplimente: «Auch ohne Photoshop bist du unglaublich hübsch.» Die positiven Kommentare überraschten Heger, die sich davor fürchtete, ihr «Pickelgesicht» zu zeigen.

Hollywood-Trend zur Natürlichkeit

Mit der Aktion reiht sich Heger zu zahlreichen Prominenten, die sich in letzter Zeit von ihrer natürlichen Seite zeigen. Hollywood-Stars wie Drew Barrymore (41) oder Salma Hayek (50) präsentieren sich auf Instagram ungeschminkt, Alicia Keys (36) geht sogar so weit, dass sie vollkommen auf Make-up verzichtet. Sogar während ihres Auftritts an den Grammys am Sonntag trug sie keine Schminke. (klm)