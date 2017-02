Während die Musikbranche gestern in New York die Grammys verteilte, kamen die Film-Leute in London zur 70. Verleihung des British Academy Film Award (Baftas) zusammen. Eine stahl allen die Show: Herzogin Kate (35) strahlte neben ihrem Ehemann Prinz William (34).

Die 35-Jährige war in einer schulterfreien Robe von Alexander McQueen der Hingucker des Abends – dagegen schienen die übrigen Stars zu verblassen! Auch der Prinz machte in seinem schwarzen Smoking eine elegante Figur. Für das royale Traumpaar war es der erste gemeinsame Besuch der Baftas.

«La La Land» im Höhenflug

Kate und William hatten sichtlich Spass an der Verleihung, bei der das Musical «La La Land» der grosse Abräumer war. In fünf Kategorien gewann der Film, unter anderem gab es eine Auszeichnung für Hauptdarstellerin Emma Stone (28). Ihr Schauspielkollege Ryan Gosling (26) schaffte es aus familiären Gründen nicht an die Award-Verleihung

Die Stars funkelten auf dem roten Teppich um die Wette. Stone erschien in einem schwarz-silbernen Traum, Penelope Cruz (42) glitzerte im Metallic-Dress, und «Game of Thrones»-Star Sophie Turner (20) trug einen gewagten Pailletten-Rock. Auch eine Schweizerin zeigte sich unter den Stars und Sternchen: Luxus-Bloggerin Xenia Tchoumitcheva (29) erschien in einem schwarzen Samtkleid mit gewagtem Beinschlitz an der Pre-Bafta Party.

Ein paar Promis griffen daneben

Einige Promis griffen bei ihrer Outfit-Wahl daneben. So die irische Schauspielerin Caitriona Balfe (37). Sie entschied sich für ein farbiges Vorhang-Spektakel, das ihre Top-Figur verdeckte. Auch Naomie Harris (40) passierte in ihrem wuchtigen Tüll-Kleid von Gucci eine Mode-Panne. Musikerin Héloïse Letissier (28) konnte mit ihrem Gefängnis-Look ebenfalls nicht überzeugen.

Meryl Streep bekommt ein Küsschen

Für den Jö-Moment des Abends sorgten Meryl Streep (67) und Stephen Fry (60). Als der Gastgeber der Baftas in den Saal kam, begrüssten er und die dreifache Oscar-Gewinnerin sich mit einem herzlichen Schmatzer. (rla)