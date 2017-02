Er stand ein halbes Jahrhundert auf der Bühne: Jazz-Legende Al Jarreau mit 76 Jahren verstorben

Al Jarreau, einer der besten Jazz- und Rhythm-and-Blues-Sänger der letzten Jahrzehnte, ist am Sonntagmorgen mit 76 Jahren gestorben. Dies berichtet das Portal «TMZ» – unter Berufung auf Jarreaus Homepage.

Noch im Herbst 2016 war Jarreau in Europa auf Tournee war, gab erst Anfang Februar bekannt, auf Live-Auftritte zu verzichten. Ärzte, die ihn wegen Erschöpfung behandelten, hätten ihm dazu geraten. Die körperlichen Beschwerden des siebenfachen Grammy-Gewinners wurden jedoch immer schlimmer. Ende Januar liess Al Jarreau in den Sozialen Medien ausrichten: «Al ist in L. A. und ruht sich aus, nachdem er sich schwach und kurzatmig fühlte.»

Jarreau sang sein ganzes Leben

Jarreau wuchs in der den 40er-Jahren in Wisconsin im Mittleren Westen der USA auf, schon als Vierjähriger sang er – sein Vater war Pfarrer, seine Mutter Organistin – in der Kirche sein erstes Solo.

Seine grössten Erfolge feierte der Stimmkünstler in 70er- und 80er-Jahren, die Coverversion von Dave Brubecks «Take Five» und Hits wie «(Round, Round, Round) Blue Rondo à la Turk» oder «High Crime» machten ihn populär. Seinen ersten Grammy gewann er 1977, seinen siebten und letzten 2007. Seit 1976 war Al Jarreau immer wieder Gast am Montreux Jazz Festival, zuletzt im Sommer 2016. (pma)