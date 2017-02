Sven Schelker (28) spielt den Umweltaktivisten Bruno Manser: Ab ins Dschungelcamp

Um sich auf diese Rolle vorzubereiten, muss er nicht nur zehn Kilo abnehmen: Sven Schelker (28) wird auch lernen, im Dschungel zu überleben. Der Basler Schauspieler verkörpert den berühmtesten Schweizer Umweltaktivisten: Bruno Manser. Mit damals 46 Jahren verschwand er im Mai 2000 für immer im Urwald im Nordosten Malaysias – sein Schicksal beschäftigt bis heute. Der Spielfilm «Paradise War» zeigt, wie Manser von 1984 bis 1990 in Sarawak mit dem Stamm der Penan lebte, und seinen Kampf gegen die Zerstörung des Regenwalds, den er zuletzt mit dem Leben bezahlen musste.

Mit dem Blasrohr auf die Jagd

Bevor im Oktober die Dreharbeiten beginnen, wird Sven vier Wochen mit den Penan leben. Es sind die Nachkommen der Urwaldnomaden, die Manser in ihren Stamm aufgenommen haben und ihm beibrachten, wie man im Dschungel überlebt – nackt und bloss mit einem Blasrohr ausgerüstet. «Ich weiss nicht genau, was mich erwartet», so Sven. «Aber ich will mich ganz darauf einlassen, um Bruno Manser glaubwürdig und echt zu verkörpern.»

Das fängt damit an, barfuss durch den Dschungel zu laufen und bei der Jagd und der Zubereitung des Essens dabei zu sein. Die Penan jagen Wildschweine, Affen, und auch Schlangen gehören zum Menü. Kann sich der Basler Schauspieler vorstellen, einen Affen mit einem Blasrohr zu erlegen? «Das ist im Voraus schwer zu sagen. Ich liebe die Natur und Tiere. Aber ich bin offen dafür, wie sich das vor Ort entwickeln wird.»

Zu sehen werden solche Szenen in der Schweizer Produktion nicht sein. «Aber es wird ein abenteuerlicher und emotionaler Film werden», versichert Produzent Valentin Greutert (42). Er soll für den Kampf der indigenen Völker für ihren Lebensraum sensibilisieren – ein Thema, das auch 17 Jahre nach Bruno Mansers rätselhaftem Verschwinden noch immer aktuell ist.