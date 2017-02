«Titanic»-Regisseur James Cameron ist eine Spassbremse: Jack musste sterben, weil es im Skript stand

Hätte Jack überleben können? Diese Theorie diskutieren «Titanic»-Fans, seit der Film Ende der 90er-Jahre Millionen von Kinozuschauern zu Tränen rührte. Am Ende des Films treibt Jacks (Leonardo DiCaprio, 42) grosse Liebe Rose (Kate Winslet, 41) auf einer Holztüre im Wasser. Wäre auf dem Brett nicht auch Platz für den lebenslustigen Jack gewesen?

Jacks Tod steht im Skript

Die US-Dokureihe «Mythbusters» ging der Frage nach und errechnete, dass die Holztür gross und tragfähig genug für beide gewesen wäre, hätte man zwei Rettungswesten daran befestigt. «Titanic»-Regisseur James Cameron (62) muss sich immer wieder der Frage stellen, warum er den Film-Schönling hatte sterben lassen.

Jetzt hat er die Nase voll: Der Filmemacher will sich nicht immer wieder rechtfertigen müssen. «Schau, es ist ganz einfach. Im Skript stand auf Seite 147: ‹Jack gibt ihr seinen Platz, sodass sie überleben kann.› So einfach ist das.»

«Sie reden Schwachsinn»

Der News-Website «The Daily Beast» erklärt er: «Okay, dann lass uns das mal durchspielen. Du sollst also deine Rettungsweste abnehmen, ihr ihre abnehmen, unter dieses Ding schwimmen, die Westen irgendwie so befestigen, dass sie nicht zwei Minuten später wieder abgehen – was bedeutet, dass du fünf bis zehn Minuten lang im minus zwei Grad kalten Wasser unter Wasser bist. Wenn du wieder auftauchst, bist du also schon tot.»

Zu den «Mythbusters» meint Cameron: «Das sind echt lustige Typen, und ich habe es geliebt, die Sendung mit ihnen zu machen. Aber sie reden nur Schwachsinn.» (paf)