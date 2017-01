Als Scarlett Johansson (32) am Sonntag ohne ihren Ehering an der «Women’s March»-Demonstration in Washington teilnahm, begann die Gerüchteküche natürlich ordentlich zu brodeln. Eine anonyme Quelle verriet jetzt dem «People»-Magazin, dass Johansson und ihr Ehemann Romain Dauriac (34) schon seit Monaten getrennte Wege gehen.

Laut dem Freund aus dem Umfeld des Franzosen haben sich die Schauspielerin und der Journalist bereits im Sommer getrennt. Noch im Oktober zeigten sich Johansson und Dauriac an der Eröffnung ihres gemeinsamen Popcorn-Geschäfts in Paris als glückliches Paar, doch diese Idylle sei nur Fassade gewesen.

«Romain und Scarlett passten für mich nie zusammen»

Laut der Quelle sei die Trennung nicht wirklich überraschend: «Ich habe das schon seit einiger Zeit erwartet. Romain und Scarlett passten für mich nie zusammen. Sie sind einander nicht ähnlich.» Besonders bitter ist, dass Johansson diese Verschiedenheit in vorherigen Interviews als den Vorteil ihrer Ehe beschrieb. «Wir machen unterschiedliche Dinge im Leben, doch können beide die Welt des anderen geniessen», sagte sie etwa zu «Vogue».

Johansson und Dauriac haben 2014, kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Rose Dorothy (2), in einer heimlichen Zeremonie geheiratet. Kennengelernt haben sie sich 2012, öffentlich wurde ihre Beziehung aber erst ein Jahr später, als man sie zusammen in einem New Yorker Restaurant entdeckte.

Bereits die zweite Scheidung

Für die schöne Schauspielerin ist es bereits die zweite Scheidung. 2011 ging ihre Beziehung mit Hollywood-Star Ryan Reynolds (40) nach drei Jahren Ehe in die Brüche. (klm)