Kein Sex vor der Ehe! Miranda Kerr und ihr Snapchat-Milliardär leben enthaltsam

Sex gibts erst nach der Hochzeit: Topmodel Miranda Kerr (33) überrascht mit einer Enthaltsamkeitsbeichte. Im Interview mit «The Times» spricht die Australierin, die bereits ein Kind aus der Ehe mit Orlando Bloom (40) hat, offen über ihre Beziehung mit Snapchat-Milliardär Evan Spiegel (26).

Ihr Verlobter sei «sehr traditionell», wie sie verrät – ein weiteres Kind wolle sie erst, wenn sie verheiratet sind. Die beste Verhütung im Hause Kerr-Spiegel: Enthaltsamkeit! Auf die Frage, ob das heisse, dass das Paar auf Sex verzichte, antwortete das Model: «Wir können nicht, … ich meine, wir … warten einfach.»

Sex als Workout

In vergangenen Interviews plauderte die Australierin noch ganz offen über ihr Sexleben. «Lasst es mich so sagen, ich hatte in der Luft schon Orgasmen. Alleine und zu zweit», sagte sie 2014 im Interview mit «GQ» und erklärte, dass Sex ein tolles Workout sein könne.

Mit Spiegel ist sie seit vergangenem Juli verlobt. Der Snapchat-Unternehmer und das Model sind seit 2014 zusammen – ob sie bereits seit Beginn ihrer Beziehung auf Sex verzichten, verriet Kerr aber nicht. (kad)