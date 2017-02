Kleb dir die «Webstars 2017»: Jetzt gibts Panini-Bilder von Youtubern

Wir schreiben das Jahr 1970: Brasilien wird zum dritten Mal Weltmeister bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Mexiko und Gerd Müller aus der Nationalmannschaft der Deutschen Bundesrepublik wurde mit zehn Toren Torschützenkönig. Wie kann man diese Weltmeisterschaft am besten für die Ewigkeit festhalten? Richtig: Man entwirft ein Sammelalbum für Sticker aller teilnehmenden Mannschaften. Eine perfekte Idee ist geschaffen.

Mittlerweile gibt es nicht nur zu jeder Welt- und Europameisterschaft Panini-Sticker zu sammeln, sondern zu allerlei möglichen Marken und Franchises. Von Comic-Helden bis Youtuber sind alle Genres dabei. Moment … Youtuber? Genau, denn seit vergangener Woche können auch deutschsprachige Youtube-Stars gesammelt, getauscht und geklebt werden. Naja, zumindest Abbilder von ihnen.

Und das Sammelheft schlägt ein wie eine Bombe: Zahlreiche Youtuber, die bei «Webstars 2017» als Sammelsticker vertreten sind, sowie auch welche die es nicht sind, veröffentlichten in den vergangenen Tagen Videos über Videos, in denen sie das Album vorstellen und einige Päckchen öffnen. Zwar kritisieren einige Webvideostars, dass eine sehr hohe Anzahl an unbekannteren Youtubern in der Stickerkollektion zu finden sind, allerdings ist so gut wie jeder grosse Youtuber zu finden: Ob Joyce Ilg, DieLochis oder BULLSHIT TV – jedes Webvideo-Genre ist vertreten. Die Bildli gibts hier. (jp)

Hier gehts zur Videolix-Webseite