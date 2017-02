Komiker Erwin aus der Schweiz macht die Heli-Prüfung: Spassvogel im Cockpit

Der schrulligste Komiker des Landes hebt ab: Erwin aus der Schweiz, alias Marc Haller (29), absolviert die Ausbildung zum Helikopterpiloten. «Schon als Kind träumte ich vom Fliegen, nun wollte ich mir diesen Traum noch vor meinem 30. Geburtstag erfüllen», sagt der Zürcher. Er sieht durchaus Parallelen zwischen der Fliegerei und dem Theater: «Auf der Bühne wie über den Wolken sucht man die Freiheit – und realisiert dann, dass man wohl nie ganz frei ist. Mal sind es Textvorgaben, mal ist es der Flugplan des Towers, der dich einschränkt.»

In der Luft legt der Flugschüler aber seine Rolle als Erwin aus der Schweiz ab und ist ganz Marc Haller. «Beim Fliegen muss ich mich seriös an die Regeln halten, Erwin wäre dazu zu unzuverlässig.» Acht Flugstunden hat er bereits, 45 braucht es, um die Prüfung absolvieren zu können. «Am Anfang war ich schon sehr froh, dass der Lehrer nebendran sitzt», so der Witzbold von «Die grössten Schweizer Talente 2015». Er sei sich bewusst, dass mit dem Helifliegen nicht zu spassen ist. «Einmal unkonzentriert sein und die Regeln nicht befolgen und du bist tot.» Mittlerweile fühle er sich aber schon recht sicher beim Fliegen und könne selbständig starten und landen.

«Ich liebe die Gemütlichkeit im Helikopter»

Die meisten Lektionen besucht Haller in seiner Wahlheimat Wien, für das Shooting mit BLICK durfte er sich bei Fuchs Helikopter in Schindellegi SZ mit Robert Stokmaier (33) ins Cockpit setzen. «Wenn ich einmal in der Luft bin, hat das eine beruhigende Wirkung auf mich», sagt der angehende Pilot. «Von oben wirkt alles so überschaubar und die Probleme sind ganz weit weg.» Er habe sich ganz bewusst für den Helikopter und nicht etwa fürs Flugzeug entschieden. «Das ginge mir zu schnell, ich liebe die Gemütlichkeit im Helikopter.»

Turbulent wird es für Erwin aus der Schweiz dafür wieder auf der Bühne. Ab Februar ist er mit seinem neuen Programm «Reloaded» unterwegs. Neben seinen besten Gags wird Haller neue Zaubertricks präsentieren. «Die Poesie steht mehr im Vordergrund. Die Zuschauer sollen auf eine Traumreise entführt werden.»