Leben in Zahlen von ... Gülsha Adilji

90 Minuten dauert ihre Solo-Nummer «D Gülsha Adilji zeigt ihre Schnägg» – Szenen aus dem Leben einer Frau Anfang 30. Ein Beipackzettel warnt: «Diese Lesung kann Spuren von Veganismus, Zynismus und Feminismus enthalten.»

20 Jahre alt war sie, als sie ihren ersten Freund hatte. Sie selbst bezeichnet sich als «Spätzünderin» in Liebesdingen.

180 Prozent zu arbeiten schafft sie problemlos. Es komme nur «auf den Job an und wie ichs mir einteilen kann».

5 Mal lernte sie bis jetzt etwas Neues. Mit 15 fing sie eine Lehre als Pharma-Assistentin an. Nach dem Abschluss holte sie die Matura nach. Danach studierte sie in Zürich ein Semester Populäre Kultur und Filmwissenschaften. Es folgte ein Semester Biotechnologie an der ZHAW in Wädenswil. Dann startete sie – ein Naturtalent – beim Jugendsender Joiz als Moderatorin.

4 Kulturen liegen ihr sehr nahe. Die Türkei über die Mutter, Albanien und Serbien über den Vater und – freilich – die Schweiz. Geboren wurde Gülsha in Niederuzwil SG.