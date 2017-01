«Limitless»: Supersmart dank Superdroge

Serien-Versionen von ­Filmen sind eine zwiespältige Sache. Nicht selten verwandeln TV-Produzenten Kinohits in einen müden Abklatsch oder walzen knackige Storys unnötig in die Länge («Westworld»). Doch es gibt auch Beispiele wie «Fargo» – eine eigenständige Show von hoher Qualität, die sich selbst vor dem hochgelobten Coen-Kinoklassiker nicht zu verstecken braucht.

«Limitless» liegt irgendwo dazwischen. Die Serie handelt vom erfolglosen Musiker Brian Finch (Jake McDorman), der dank der experimentellen Droge NZT sein volles Potenzial ausschöpfen kann und enorm erfolgreich wird. Dies bringt aber auch Schattenseiten mit sich. In der Serie, die zeitlich nach den Ereignissen des Kinofilms angesiedelt ist, wird er vom FBI rekrutiert, um komplizierte Fälle zu lösen. Doch Brian arbeitet insgeheim für Senator Edward Morra (Bradley Cooper), der eigene Pläne verfolgt. Jared Sands, ein ehemaliger Agent, der nun als Fixer für Morra die Drecksarbeit erledigt, passt auf Finch auf und sorgt dafür, dass dieser tut, was der Senator ihm aufträgt. Doch auch das FBI schläft nicht. Mary Elizabeth Mastrantonio spielt FBI-Agentin Pouran, die Fälle rund um die umstrittene Superdroge untersucht. Bald gerät auch Finch in ihr Visier.

Obwohl «Limitless»-Star Bradley Cooper bei der TV-Version nicht nur mitspielt, sondern auch als ausführender Produzent agiert, wurde die Show kein Erfolg. Nach nur einer Staffel zog CBS den Stecker. Trotzdem zeigt Pro 7 ab morgen alle 22 Episoden als Free-TV-Premiere. Wer die beste Version sehen will, ist mit dem Kinofilm aber ­immer noch am besten ­bedient.