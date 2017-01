Maja Stolle (73) war das Sennentuntschi: Heute SBB-Grosi, früher Sexpuppe

Maja Stolle (73) ist die bekannteste Werbefigur der SBB. Die Zürcherin lächelt in der Rolle der Bahnkundin Yvette Michel von Plakatwänden sowie auf den Bildschirmen der Billettautomaten, und in Werbespots erklärt sie mit ihrer sonoren Stimme den Ticketkauf per Mobiltelefon.

Schauspiellehrerin und Sennentuntschi

Doch Maja Stolle kann auch ganz anders! So war die Schauspielerin und ehemalige Lehrerin an der berühmten Münchner Otto-Falckenberg-Schauspielschule vor 35 Jahren an einem der grössten Skandale der Schweizer Fernsehgeschichte beteiligt. Sie verkörperte damals die Sagenfigur Sennentuntschi, an der sich drei Sennen verlustierten. Das Schweizer Fernsehen zeigte zu Beginn der 80er-Jahre das erotische Dialektschauspiel des Schweizer Schriftstellers Hansjörg Schneider (78) und löste damit eine Welle der Empörung aus. «Da war etwas los», amüsiert sich Maja Stolle heute noch über die Reaktionen.

Als SBB-Grosi möchte sie eine Lokomotive klauen

Hätten die Empörten gewusst, dass die Sennentuntschi-Darstellerin zur selben Zeit in einem Theaterstück mit dem Titel «Inzest & Company» mitspielte, wäre die Aufregung noch grösser gewesen. Maja Stolle steht nach wie vor gerne auf der Bühne. Im Frühling spielt sie in St. Gallen das Fräulein Stark in der gleichnamigen Novelle von Thomas Hürlimann (66). Und als sympathisches SBB-Grosi Yvette Michel wirbt sie weiterhin für die SBB. «Die Spots dürften frecher werden», wünscht sich Maja Stolle. «Irgendwann sollte Yvette Michel eine Lokomotive klauen und ‹uf und dervo›.»