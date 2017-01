Mariah schiebt Schuld für Playback-Panne Produktionsfirma zu: Sabotage-Streit nach Katastrophen-Auftritt

Für ihren Silvester-Auftritt in New York kassierte Mariah Carey viel Spott. Die Pop-Diva will die vergeigte Performance nicht auf sich sitzen lassen und wirft der zuständigen Produktionsfirma nun vor, ihre Show für bessere Einschaltquoten sabotiert zu haben.

