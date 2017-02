Melanie Winiger und ihr DJ Reto Ardour: Sie reden bereits vom Heiraten

Sie hat den Glauben an die Liebe nicht verloren: Schauspielerin Melanie Winiger (38) hat mit House-DJ Reto Ardour (34) wieder einen Traummann gefunden. Die beiden sprechen offenbar schon vom Heiraten. «Sie wollen sich demnächst verloben», sagt ein enger Freund des Paars. «Melanie und Reto sind super herzig zusammen, sie teilen denselben Humor und wirken gemeinsam unschlagbar.» Als Ort für das Liebesfest kommt die Baleareninsel Ibiza in Frage. Ardour kennt die Insel von seinen Engagements als DJ. Und Winiger liebt das Mittelmeer-Flair. Vor gut zwei Monaten machten die beiden Turteltauben einen Kurztrip dorthin.

Heirat ja, zweites Kind nein

Für Winiger wäre es das zweite Mal, dass sie den Schritt wagt. Von 2008 bis 2012 war sie mit Rapper Stress (39) verheiratet. Schon im vergangenen September sprach sie über eine erneute Hochzeit. «Ich könnte mir sicher vorstellen, nochmals zu heiraten», sagte sie zu BLICK. Und weiter: «Nur weil es einmal nicht geklappt hat, heisst das ja nicht, dass es ein zweites Mal nicht klappen könnte.» Nur ein weiteres Kind schloss die Mutter eines Sohnes im Teenageralter aus. «Für mich ist es gut, so wie es ist.» Sie habe sehr früh viel Verantwortung übernommen. «Noch einmal neu anfangen und bis 60 eingespannt zu sein, muss nicht unbedingt sein.»

Umso mehr, weil es für die Ex-Miss-Schweiz beruflich rund läuft. Ihre Schauspielkarriere hat wieder Schwung. Mit Erol Sander (48) spielt sie in der ARD-Krimi-Serie «Mordkommission Istanbul». Neben Heiner Lauterbach (63) war sie Anfang Jahr in «Spuren der Rache» zu sehen. Und mit der Kifferkomödie «Lammbock» kommt sie mit Moritz Bleibtreu (45) Ende April in die Kinos.