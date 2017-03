Nachdem ihn seine Stripper-Kollegen von der Bühne verbannten: Marc Terenzi darf wieder blütteln

Dschungelkönig Marc Terenzi (38) zieht sich wieder aus. Der Sänger will im Mai am Ballermann durchstarten: Mit seiner Stripshow «Magic Marc» tritt der Ex-Mann von Sängerin Sarah Connor (36) im bekannten Partyclub Mega Park in Mallorca auf. «Die Auftritte werden in erster Linie ein Entertainment für die Ladys. Eine sexy Show mit Stil, Musik und Ausziehen», sagt er zur deutschen Zeitung «Bild».

Terenzi will Deutschland verlassen

Für sein neues Engagement will Terenzi Deutschland verlassen und nach Mallorca ziehen. «Ich werde mir auf Mallorca eine Finca leasen und im Sommer dort wohnen», sagt er. Für Terenzi, der in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Schulden für Schlagzeilen sorgte, ist die Stripshow ein grosser Erfolg: Seit seinem Sieg in der RTL-Dschungelshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Januar wird er regelmässig für Auftritte oder Autogrammstunden und TV-Shows gebucht.

«Die Dschungel-Krone hat mir bisher nur Glück gebracht»

«Die Dschungel-Krone hat mir bisher nur Glück gebracht. Ich bin so busy wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Das macht mich sehr happy.» Mit der Dschungel-Gage konnte Terenzi endlich seine Schulden begleichen und schreibt wieder schwarze Zahlen. «Das macht natürlich doppelt Fun. Ich war in der Vergangenheit oft traurig wegen meiner finanziellen Situation. Diese harte Zeit ist jetzt endlich vorbei.»

The Sixx Paxx verbannten Terenzi von der Strip-Bühne

Der Reality-Star startet bereits zum zweiten Mal eine Stripkarriere: Mit den Strippern The Sixx Paxx tingelte er ein Jahr lang durch Deutschland – bis seine Kollegen im vergangenen November genug von ihm hatten. Sein Tourneevertrag wurde nicht verlängert. Ob die eigene Show dem ehemaligen Boygroup-Sänger mehr Glück bringt? (kad)