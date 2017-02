Neues von Amy Macdonald: «Ich style mich nicht wie Lady Gaga»

Blick am Abend: Seit zehn Jahren und «This Is the Life» sind Sie ein Star. Wie sieht ein normaler Tag bei Ihnen heute aus?

Amy Macdonald: Puh, ich glaube, bei mir gibt es eigentlich gar keine normalen Tage. Alles ist verrückt und ändert dauernd. Wenn ich aber auf Tour bin, dann wache ich im Tourbus auf, gehe ins Hotel, dusche dort und mache mich dann parat für ein paar Interviews. Danach machen wir Soundcheck, essen etwas und dann gehts auch schon los mit der Show. Nach dem Konzert gehe ich direkt ins Bett. (lacht)

Können Sie sich eigentlich noch normal auf der Strasse bewegen?

Das kann ich zum Glück, ich falle dabei auch gar nicht gross auf. Schliesslich style ich mich ja nicht wie Lady Gaga. (grinst) Manchmal fragen mich Fans nach Fotos oder Autogrammen, aber das ist okay, denn die Leute sind immer alle total nett.

Nervt es manchmal auch,bekannt zu sein?

Manchmal kann es schon etwas nerven. In Interviews kommen immer wieder die gleichen Fragen, du musst sehr viel sprechen, singen, bist dauernd unterwegs. Das alles kann recht ermüdend sein. Aber hey, ich will mich wirklich nicht beklagen. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Job machen darf.

Wofür geben Sie unnötig viel Geld aus?

Für Autos, ganz klar. Ich hatte immer schon eine Schwäche für schöne Autos. Daher habe ich in den letzten zehn Jahren wohl ein paar Autos zu viel angeschafft. (lacht)

Am 20. Juli performen Sie wieder bei Moon&Stars. Können Sie sich noch an Ihr Konzert 2013 erinnern?

Aber natürlich. Und ich war echt überwältigt. Es ist so wunderbar, in Locarno zu performen, direkt in der Mitte der Stadt. Das Kopfsteinpflaster, die schönen Lichter und all die vielen Leute auf dem Platz und an den Fenstern. Ich sage es jetzt wirklich nicht nur so: Moon&Stars hat einen festen Platz in meinem Herzen. Ich freue mich schon jetzt darauf.