Noëmi Manser (29) verzaubert die Kunstwelt: Erst Model, jetzt Malerin

Sie hat schon Tausende Köpfe gemalt. «Ich zeichne sie mit der linken und rechten Hand gleichzeitig», sagt Noëmi Manser (29). «Bei dieser Technik verbinden sich die beiden Hirnhälften, also die emotionale und rationale Seite.» Darum nenne sie ihre Kreationen «Connecting Brains».

Noëmi Manser ist das erfolgreichste Kurven-Model der Schweiz. Sie lebt seit drei Jahren in New York. Malen sei für sie wie Meditation, erklärt die Linkshänderin, die sich selbst eher als emotionaler Typ sieht. Die Malerei habe sie verändert. «Ich fühle mich ausgeglichener.»

Ihre meditative Kunstform tut nicht nur ihr selbst gut, sie gefällt auch dem Publikum. Seit Manser auf den sozialen Medien einen Film darüber gepostet hat, wird sie regelmässig für sogenannte Life-Paintings an Events gebucht – zuletzt im Rahmen der Art Basel in Miami.

«Heute sind Persönlichkeiten gefragt.»

Die Malerei ist für sie der perfekte Ausgleich zum Modeln, das sie dennoch nie aufgeben würde. «Es ist ein abwechslungsreicher Job, ich komme herum und lerne spannende Leute kennen», schwärmt sie. Die Schönheits-Branche habe sich in den letzten Jahren verändert, sie sei menschlicher geworden. «Es kommt nicht mehr so darauf an, wie breit oder dünn, wie gross oder klein du bist», sagt Manser. «Heute sind Persönlichkeiten gefragt.»

Das Geld, das sie mit ihren Kurven verdient, steckt sie meist in Farben und Malmaterial. «Ich brauche nicht viel, Shopping ist nicht so mein Ding», sagt sie. «Mir ist wichtig, dass ich die Menschen mit meiner Kunst berühren kann, auf welche Weise auch immer.»

Ihrer Wahlheimat wird die Baslerin vorläufig treu bleiben. Sie hat soeben eine Wohnung mit Atelier im hippen Viertel Bushwick bezogen. «In New York fühle ich mich frei. Hier gilt leben und leben lassen», sagt Manser. «Es ist nicht so wichtig, was man tut und wer man ist.» Hauptsache, man sei glücklich.