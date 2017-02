Oh, là, là! Alle spielen «Fifty Shades of Grey»

Master of Sex made in Switzerland

Wer zu ihm geht, lässt die Hosen runter: Thomas Luginbühl (44) ist Urologe am Spital Uster ZH. «Sex ist eines der Hauptthemen in meinen Sprechstunden», sagt er. «Und trotzdem war die Sexologie in meiner Ausbildung nicht vorhanden.» Jetzt drückt der Schaffhauser wieder die Schulbank und wird in sechs Semestern den Masterstudiengang in Sexologie abschliessen. «Ich will nicht nur die Funktion des Penis beurteilen können, sondern auch die Gedankengänge dazu verstehen», so Luginbühl.

Gemeinsam mit seinen Mitstudenten – darunter Lehrer, Sozialarbeiter, Pflegefachleute, Sozialpädagogen, Jugendarbeiter, Heilpädagogen und Gynäkologen – lernt er nun, wie sich das Sexualempfinden vom Kleinkind bis ins Erwachsenenalter entwickelt. Babys beginnen beispielsweise schon nach drei Monaten, über Muskelspannung den Erregungsreflex auszulösen.

Viele seien in der sexualisierten Gesellschaft von heute überfordert, betont Studienleiterin und Sexologie-Pionierin Esther Elisabeth Schütz (66). «Darkrooms, Swingerclubs, Sextoys: Die Sexualität ist zu einem Konsumgut geworden», sagt sie. Für jede Vorliebe gebe es etwas. «Das löst grosse Unsicherheit aus. Deshalb sollten Fachkräfte Menschen helfen, für sich entscheiden zu können, was passt und was nicht.»

Findet Mann den Weg zu Luginbühl, hat er meist schon einen langen Leidensweg hinter sich. «Der Mann definiert seine Männlichkeit hauptsächlich über seine Erektion», sagt der Urologe. «Und trotzdem getrauen sich viel zu wenige Männer mit Potenzproblemen den Arzt aufzusuchen.» Was die wenigsten wissen: «Gefässverengungen mit Erektionsstörungen können Vorboten einer Herzerkrankung sein», so Luginbühl.

Cinzia Venafro