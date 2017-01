Petition will Super Bowl-Auftritt verhindern: 50’000 Hip-Hop-Fans gegen Lady Gaga

Es ist der Traum vieler Sänger: Einmal in der legendären Halbzeitshow des Super Bowls auftreten. Diese Ehre sollte an der diesjährigen 51. Ausgabe am 5. Februar Lady Gaga (30) zuteil werden – Eigentlich.

Jetzt tauchte im Internet eine Petition gegen sie auf. Bereits 50’000 Unterstützer haben dabei unterschrieben. Ihre Forderung: Gaga soll durch Hip-Hop-Stars ersetzt werden. Grund dafür sei, dass das Final-Team der Atlanta Falcons aus einer Hip-Hop-Community stamme und Rapper auch besser zum Austragungsort Huston passen würden.

Migos und Jay Z statt Gaga

«Wenn ihr Millionen für eine Show ausgebt, dann doch bitte für so eine», fordert Justin G. der die Petition ins Leben gerufen hat. Seine Wunschkandidaten: Das Hip-Hop-Trio Migos, Rapper Future (33), Outkast, Bun B (43) und Jay Z (47). Dazu sollen André 3000 (41) und Erykah Badu (47) die Nationalhymne singen.

Dass das Vorhaben tatsächlich durch kommt, ist allerdings unwahrscheinlich, da Lady Gaga längst mit den Proben begonnen hat und sämtliche Vorbereitungen für die Show bereits abgeschlossen sind. (kyn)