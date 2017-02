Pietro Lombardi (24) teilt über Facebook schlechte Nachrichten mit seinen Fans. Der Sänger hat sich nämlich am linken Knöchel verletzt. Dies soll am Samstag beim Fussballspielen passiert sein. Der Sänger müsse nun vier Wochen lang eine Schiene tragen, berichtete die «Bild». Unglücklich, denn am Freitag startet die neuste Staffel der TV-Show «Let's Dance» auf RTL, und Pietro war eines der Aushängeschilder.

«Momentan siehts leider nicht gut aus»

Geknickt schreibt der «DSDS»-Gewinner unter sein Bild auf Facebook: «Fussverletzung. Ich hoffe, dass es für ‹Let's Dance› am Freitag noch reicht. Momentan siehts leider nicht gut aus. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Euer Pie!»

Seine Fans aber glauben an Pietro und machen ihm Mut. So schreibt eine Facebook-Userin optimistisch: «Gute Besserung! Du hast schon so viel überstanden. Dann schaffst du das auch noch!». Andere Fans kommentieren mit: «Lieber Fuss als Herz», und sprechen damit auf die schwere Trennungszeit und den Betrugsskandal um Sarah Lombardi (24) an.

Sarah schaffte es bis ins Finale

Seine Ex tanzte letztes Jahr bei der TV-Show und schaffte es sogar ins Finale. Somit hoffen die Fans des Sängers natürlich, dass er es mindestens genauso weit schafft. Ob das jetzt noch möglich ist, ist unklar. (rla)