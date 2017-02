Schaulauf mit Bundespräsidentin: Doris Leuthard

Die Bundespräsidentin legt Wert auf ihr Äusseres. Man sieht, sie hat offensichtlich Spass an ihren Auftritten, mal in grosser Robe, mal im Kostüm. In letzter Zeit fällt ein gewisses Faible für den Leder-Look bei ihr auf. Glattes Leder, wohlgemerkt, nicht das weichere, femininere Rauh­leder. Leder-Trägerinnen unterstellt man gern einen Zug zum Unkonventionellen. Gerade schwarzes Leder hat ja was Rebellisches, – man denke an Marlon Brando, Easy Rider, die Punks. Leder ist schliesslich die Haut von Tieren. Das assoziiert Wildheit und Unangepasstheit. Ein Bank-Boss in Lederjacke würde als unpassend angezogen empfunden. Chefinnen haben es leichter. Man glaubt, sie wollten halt mal ein wenig anders aussehen und das Image von Wildheit und Unangepasstheit spielerisch einsetzen.