Schaulauf mit ... Steve Bannon

Der Sohn eines Telefonkabel-Verlegers, derzeit Mastermind Donald Trumps, fackelt nicht lange. Er hat drei Scheidungen hinter sich, zog nach der zweiten Scheidung mit den Zwillingen aus dieser Ehe in ein Einzimmer-­Apartment. Seine zweite Ex-Frau warf ihm häusliche ­Gewalt vor. Hemdsärmelig ist er auch in seiner Kleidung. ­Krawatten? Gebügelte Hemden? Zieht er nur an, wenn es nicht anders geht. Meist tritt er so auf, als habe er gerade einen Lastwagen abgeladen: Eine Demonstration, dass er sich keinen Deut um die Establishment-Etikette («dress for success») schert. Dass andere das als beleidigend empfinden könnten, ist Absicht.