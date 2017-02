Sie fluchte auf der Bühne, vergeigte ihre Performance und brachte Beyoncé zum Weinen: Adele war das Herz der Grammys

An den diesjährigen Grammys drehte sich alles nur um sie: Popstar Beyoncé (35) dominierte gestern den grössten Musikpreis der Welt mit einer spektakulären Performance, die sich um das Wunder der Mutterschaft drehte. Neben Beyoncé, die für neun Grammys nominiert war und zwei Awards gewann, sorgte UK-Popstar Adele (28) für die denkwürdigsten Momente des Abends. Sie widmete Beyoncé bei ihrer Dankesrede ihren Grammy und rührte den «Formation»-Star damit zu Tränen.

Die Britin hatte Beyoncé mit ihrem Album «25» und dem Hit «Hello» in den Kategorien «Album des Jahres» und «Single des Jahres» geschlagen: «Mein Traum und mein Idol ist Queen Bey, und ich verehre dich. Du bewegst meine Seele jeden einzelnen Tag und das schon seit fast 17 Jahren. Ich vergöttere dich und will, dass du meine Mutter bist.»

«Ich kann diesen Award unter keinen Umständen akzeptieren»

Nur wenige Minuten später betrat sie zur Entgegennahme ihres Awards für «Album des Jahres» erneut die Bühne. «Ich kann diesen Award unter keinen Umständen akzeptieren und fühle mich sehr geehrt, aber die Künstlerin meines Lebens ist Beyoncé. Und das ‹Lemonade›-Album war so monumental, Beyoncé. Es war so gewaltig und durchdacht, so wunderschön und tief gehend.»

Mit brüchiger Stimme fuhr Adele weiter: «Wir bekamen eine andere Seite von dir zu sehen, die du uns nicht immer sehen lässt, und wir wissen das zu schätzen. Wir alle Künstler hier verehren dich. Du bist unser Licht. Die Art, wie du mich und meine Freunde fühlen lässt, die Art, wie du meine schwarzen Freunde fühlen lässt, ist stärkend, und du lässt sie für sich selbst einstehen. Ich liebe dich, ich habe es immer getan und werde es immer tun.»

«F***! Sorry, ich kann das nicht für ihn versauen»

Für ihre Rede erhielt Adele tosenden Applaus – und sorgte definitiv für den emotionalsten Moment der diesjährigen Grammys. Zuvor hatte der «When We Were Young»-Star, der insgesamt fünf Grammys erhielt, mit einer Bühnen-Panne für Gesprächsstoff gesorgt. Die offensichtlich sehr nervöse Adele brach ihre Tribut-Performance für George Michael (†53) ab und begann den Auftritt von vorne. «F***! Sorry, ich kann das nicht für ihn versauen», erklärte sie ihren Neustart, für den sie Standing Ovations erntete. (kad)