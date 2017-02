Sie tritt gegen Kardashian an: Schweizerin buhlt um «Instagram-Oscar»

Es ist eine illustre Liste, die der diesjährige Shorty-Award in der Kategorie «Instagram of the Year» präsentiert: Kim Kardashian, Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, Beyoncé, Selena Gomez und Tiziana Vergari. Tiziana wer? Das mag sich wohl so mancher fragen.

So ist es auch ein «kleines Wunder», wie die 44-jährige Walliserin ihre Nomination bezeichnet. «Ich kann es noch immer kaum glauben», sagt Vergari. Es sei ein unglaubliches Gefühl, zwischen all diesen Stars gelistet zu sein.

Vor einem Monat habe sie die Nachricht über ihre Award-Nomination via E-Mail erhalten. «Ich habe damals den Inhalt gar nicht richtig verstanden und dann auch schnell wieder vergessen.» Vor einer Woche sei dann erneut eine Mail aus Amerika gekommen. «Ein Freund von mir hat mir erklärt, was für eine Nomination das genau ist. Da konnte ich es kaum fassen.» So gilt der Award als der «Oscar» in der Social-Media-Branche. «Es ist wie ein Traum, der mittlerweile fast ein Jahr andauert.»

Denn das Instagram-Bild, auf dem Vergaris Töchter (13 und 16) mehrfach gespiegelt werden, ging im März 2016 um die Welt. Es ist nicht inszeniert worden, erzählte Vergari damals BLICK, sondern ganz spontan entstanden – in einem Kleiderladen im Wallis. «Sie sind es sich gewohnt, dass ich Fotos von ihnen mache», sagte die Fotografin über ihre Töchter. «Und auch bei diesem haben wir uns nichts Spezielles gedacht.»

Bis zum 16. Februar kann für Vergaris Bild online abgestimmt werden. Am 6. April findet die grosse Verleihung des Shorty-Awards in New York statt. «Ich werde mit meiner Tochter bestimmt hinfliegen», sagt sie. So einen aussergewöhnlichen Moment möchte sie nicht verpassen.