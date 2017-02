Sind Pelzträger einfach nur ignorant?

Liebe Joëlle

Nie vergesse ich das strahlende Gesicht meiner Mutter, als sie von ihrem Mann zu Weihnachten einen Pelzmantel geschenkt bekam. Es war zwar nur Katzenfell, aber sie konnte sich damit im Quartier sehen lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte punkto Luxus Aufholbedarf, und nach den ausgestandenen Schrecknissen mit Millionen Toten dachte niemand über das Schicksal von Tieren nach, die in Zuchtanstalten ihrer Verarbeitung zu Statussymbolen harren. Ein Pelzmantel gab warm und wies Wohlstand aus. Der lange Frieden in Europa, der kam, gab uns Zeit zum Nachdenken. Die Gesellschaft wurde sich ihrer Verantwortung für die Natur bewusst und stellte ihren gewohnten Umgang mit ihr in Frage. Jetzt erleben wir, dass das Pendel zurückschlägt. Du beobachtest junge Menschen, die bedenkenlos wieder in Nerz und Fuchs schlüpfen. Ich glaube, es ist tatsächlich Ignoranz, wie du vermutest. Ignoranz Heranwachsender, die der ständigen Bevormundung durch die «Gerechten» überdrüssig sind und sich auf das zurückziehen, was unmittelbar vor Augen ist. Und da sehen sie keine Käfige voller Lebewesen, deren Daseinszweck ihre Hinrichtung ist. Sähen sie solche Käfige, bräche es ihnen das Herz.