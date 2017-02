Spätes Mami-Glück für Moderatorin Caroline Beil: Schwanger mit 50!

Moderatorin Caroline Beil erwartet zum zweiten Mal ein Kind – und das im Alter von 50 Jahren. Gegenüber «Bunte» bestätigte die ehemalige Dschungelcamperin die Nachricht: «Ich musste schwer schlucken und hatte feuchte Augen. Es ist ja etwas Besonderes, mit 50 noch einmal schwanger zu werden. Ein riesengrosses Glück, ein Wunder», so die deutsche Schauspielerin.

Kritische Phase ist überstanden

Beil ist im fünften Monat schwanger und hat die kritische Phase überstanden. «Wir wussten ja nicht, ob es klappt, und auch in den ersten Wochen hätte noch viel schiefgehen können. Aber jetzt, wo wir wissen, dass medizinisch alles bestens ist, fühlen wir uns bereit, unser grosses Glück mit der Welt zu teilen.»

Zuerst Zweifel am Schwangerschaftstest

Besonders schön: Ausgerechnet an ihrem Geburtstag erfuhren Beil und ihr Freund Philipp Sattler (34) von der Schwangerschaft. «Den Schwangerschaftstest haben wir am Morgen meines runden Geburtstags in New York gemacht und hatten zuerst tatsächlich Zweifel, dass der amerikanische Test stimmt», erinnert sie sich. «Ich kann kaum beschreiben, welche Gefühle das in uns ausgelöst hat. Riesige Freude natürlich, aber auch Riesenrespekt und eine unendliche Dankbarkeit.»

Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, ist nicht bekannt. Mit Schauspieler Pete Dwojak (34) hat Beil einen gemeinsamen Sohn (7). (kad)