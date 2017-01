Sie wollte es in die Top 12 schaffen. Jetzt ist der Traum von der Miss Universe für die St. Gallerin Dijana Cvijetic (23) geplatzt. Die gelernte Verkäuferin aus Gossau SG kämpfte Sonntagnacht in Manila (Philippinen) gegen 85 hübsche Konkurrentinnen aus aller Welt um den Titel der «schönsten Frau des Universums», verpasste aber die Finalrunde. Gewonnen hat die Kandidatin aus Frankreich, Iris Mittenaere (24).

«Ich bin nicht traurig», sagt Dijana nach dem Finale tapfer zu BLICK. «Es war toll, überhaupt dabei gewesen zu sein.» Sie habe nicht fix mit dem Finaleinzug gerechnet und darum gefasst reagiert. Jetzt geht die Schöne, die in der Schweiz schon eine handvoll Krönchen abgeräumt hat, in Missen-Rente. «Die Miss Universe wäre die letzte Krone gewesen, die mir noch gefehlt hat», sagt sie lächelnd. Jetzt will sie sich zusammen mir ihrem Freund, dem österreichischen Kicker Filip Jovicic eine Modekollektion starten.

Am Mittwoch fliegt Dijana zurück in die Schweiz. Sie freut sich schon: «Dann geh ich erst mal Skifahren.»