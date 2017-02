Susan Sarandon outet sich mit 70 als bisexuell: «Da bin ich ganz offen»

Susan Sarandon (70) möchte sich keine Grenzen bei der Partnersuche auferlegen. «Meine sexuelle Orientierung ist ‹noch zu haben›. Da bin ich ganz offen», erklärt sie auf der LGBT-Webseite «Pride Source».

Sie ist Serien-Monogame

Dies überrascht, weil Sarandon immer nur lange Beziehungen mit Männern hatte. Mit 20 Jahren gab sie Chris Sarandon (74) das Jawort, mit dem sie zwölf Jahre verheiratet war. Danach war sie 21 Jahre mit Tim Robbins (58) liiert. Nach einer sechsjährigen Beziehung mit dem 31 Jahre jüngeren Jonathan Bricklin (39) ist der Hollywood-Star jetzt wieder Single. «Naja, ich bin ein Serien-Monogame, also habe ich keine grosse Dating-Karriere», erklärt sie ihr Liebesleben.

Trotz Sarandons Offenheit herrsche derzeit Flaute in ihrem Bett: «Ich habe derzeit nicht viele Angebote. Immer noch nicht. Ich weiss nicht, was los ist. Aber ich denke, damals in den 60ern, war alles viel offener.» (klm)