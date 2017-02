Sven Schelker spielt den Umweltaktivisten Bruno Manser: «Für die Rolle muss ich 10 Kilo abnehmen»

BLICK: Was müssen Sie alles lernen für diesen Film?

Sven Schelker (28): Mich an diese doch sehr andere Umgebung anzupassen. Das beinhaltet, mit den Penan eine so enge Beziehung aufzubauen, damit es im Film so authentisch wie möglich rüberkommt. Darum lerne ich die Sprache der Penan.

Und Sie müssen barfuss durch den Dschungel rennen!

Ja, ich muss lernen, das auszuhalten (lacht). Darum werde ich noch vor Drehbeginn im Oktober für ein paar Wochen mit den Penan durch den Urwald ziehen – um zu lernen, wie sie im Dschungel leben. So wie es Bruno Manser über viele Jahre gemacht hat.

Eine Diät kommt ebenfalls auf Sie zu?

Ja, ich werde um die zehn Kilo abspecken müssen. Nicht weil ich dick bin. Aber Bruno Manser hatte sich durch sein Leben bei den Urwaldnomaden ganz an sie und ihre Ernährung angepasst. Sie haben kaum Körperfett. Auch Manser war muskulös und drahtig.

Wie wollen Sie es schaffen, so viel abzunehmen?

Das musste ich bereits einmal für eine Rolle. Es ging recht einfach, ich habe auf Kohlenhydrate verzichtet und mehr Proteine und Gemüse gegessen. Dazu mache ich regelmässig Ausdauertraining.

Was sonst werden Sie von den Urwaldbewohnern lernen?

Wie man im Dschungel mit ganz wenigen Dingen überleben kann. Wie man Nahrung sucht und sie zubereitet. Die Penan jagen mit Blasrohren. Zum Menü gehören Wildschweine, Affen und – so weit ich weiss – auch Schlangen.

Können Sie sich vorstellen, mit einem Blasrohr auf einen Affen zu schiessen?

Das ist im Voraus schwierig einzuschätzen, das wird sich vor Ort zeigen. Ich bin ein extrem natur- und tierliebender Mensch. Aber das sind diese Dschungelbewohner sicherlich auch.

Als Bruno Manser verschwand, waren Sie gerade acht Jahre alt. Was für einen Bezug haben Sie zu ihm?

Zum ersten Mal habe ich in der Schule von ihm gehört, als ich sechs Jahr alt war. Seither bin ich völlig fasziniert von diesem Basler David, der gegen den globalen Goliath kämpfte. Bruno Manser wusste, dass dieses Dschungelvolk ohne ihn gegen die grossen Holzkonzerne keine Chance hat. Die Penan sprechen weder Malaysisch noch Englisch und sie kennen das Leben ausserhalb des Dschungels nicht. Ich freue mich enorm auf diese Rolle und die Gelegenheit, in eine so andere Welt einzutauchen.