Tätowiererin warnt vor Dominiques neuem Körperschmuck: «Ein Tattoo auf der Fusssohle ist birreweich»

Liebe, die unter die Haut geht! Am Wochenende liess sich Dominique Rinderknecht (27) in Begleitung ihrer Freundin Tamy Glauser (32) ein neues Tattoo stechen –und zwar an ungewöhnlicher Stelle: auf die Fusssohle!

Gar keine gute Idee, findet die Tätowiererin Franziska Annamalai (51): «Ein Tattoo auf der Fusssohle ist birreweich.» Seit 30 Jahren tätowiert die Körperschmuck-Künstlerin in ihrem Studio in Uster ZH.

Ihren Kunden rät sie strikt davon ab, sich auf der Unterseite des Fusses tätowieren zu lassen: «Auf der Fusssohle haben wir Hornhaut. Das heisst, die Haut schabt sich dort schnell ab, die Tätowierung hält nicht gut und verläuft auf der Haut. Das sieht dann schnell unschön aus.»

Der Schmerz ist «unerträglich»

Hinzu komme, dass die Hornhaut an den Fusssohlen sehr dick ist, dadurch müsse der Tätowierer viel tiefer stechen. Das sorgt für starke Schmerzen: «Es ist unerträglich! Die Fusssohle ist der empfindlichste Ort, an dem man sich tätowieren lassen kann», sagt Annamalai.

Auch Rinderknecht leidet, wie man auf ihrem Instagram-Video sieht. Tamy fragt sie händchenhaltend, wie stark ihre Schmerzen seien auf einer Skala von 1 bis 10. Domi antwortet: «An einigen Stellen: 10!» Doch Tamy lindert ihren Schmerz miteinem liebevollen Kuss auf die Stirn.

Mit ihrem neuesten Körperschmuck ist die ehemalige Miss Schweiz in prominenter Gesellschaft: Auch Cara Delevingne (24) und Pop-Prinzessin Miley Cyrus (24) haben tätowierte Fusssohlen. Cara trägt auf der einen Fuss-Unterseite den Spruch: «Made in England», auf dem anderen das Wort «Bacon». Miley hat sich auf ihre beiden Fusssohlen die Wörter «Rolling» und «Stone» stechen lassen. Zur Feier ihrer ersten Cover-Story im gleichnamigen US-Magazin.

Welches Sujet sich Dominique Rinderknecht tätowieren liess, wollte sie bis jetzt noch nicht verraten.