Tobias Rentsch betreibt neu ein Wild-West-Lokal: Der Bachelor ist jetzt ein Cowboy

Grosse Freiheit für Tobias Rentsch (39): Der ehemalige Bachelor gibt nach zehn Jahren seinen sicheren Job bei der Post auf und schwingt künftig den Cowboyhut. Ab Mai steigt Rentsch bei der Danceranch GoWildWest in Wolfwil SO als Partner ein. «Ich bin ja ein Landei und habe mich mit Cowboyhut sofort wohlgefühlt», so Rentsch.

Zu seinem neuen beruflichen Glück gehören zwei Ponys, eine Gitarre und Isabel Steiner (36). Sie ist die Betreiberin des Tanz- und Eventlokals im Mittelland und eine Ikone des Linedance, dem Reihentanz der Cowboys. «Wir ergänzen uns perfekt, aber nur als Geschäftspartner», so Rentsch lachend. Er ist Single und zufrieden damit: «Ich bin der Liebe nicht abgeneigt, aber ich mag meine Freiheit.» Auch die berufliche Freiheit, die jetzt auf ihn zukommt. Dafür ist der gelernte Käser gut gerüstet: Nach seiner Weiterbildung als Führungskraft hatte er bei der Post 80 Leute unter sich. «Ich bin gut im Organisieren und werde mich auf der Wildwest-Farm um Events und das Marketing kümmern.»

Polterabende mit barbrüstigen Kerlen

Auf dem Programm der Eventlocation im Mittelland stehen auch Polterabende mit barbrüstigen Cowboys. Wird Rentsch auch mal für die anwesenden Damen auf dem Tisch tanzen? Den Oberkörper dazu hätte er ja. «Ich mache sicher beim Linedancing mit. Aber sonst ziehts mich eher ans Lagerfeuer», so der Ex-Bachelor. Ganz romantisch wird er dort zur Gitarre berndeutsche Lieder wie «Alperose» anstimmen. «Ich spiele erst seit drei Jahren, und es macht mir extrem Spass.» Auch Lasso werfen und Reiten will er lernen. «Als Bachelor bin ich schon mal den Strand entlang geritten. Immerhin kann ich schon ein bisschen Steuern, Gas geben und Bremsen», so Rentsch. Berührungsängste mit den Tieren hat er gar keine. «Wichtig sind Einfühlungsvermögen und klare Ansagen.» Gilt das auch für Frauen? Rentsch lacht: «Ein bisschen schon.»