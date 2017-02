Traurige Beichte nach Verfolgungsjagd und Familienkrach: Wollny-Tochter verlor ihr Baby im vierten Monat

Einst waren sie die lustige TV-Grossfamilie. Mittlerweile sorgen die Wollnys aus der gleichnamigen RTL-Serie aber immer öfter für negative Schlagzeilen. Grund ist Tochter Calantha (16). Diese rebelliert gewaltig, lieferte sich kürzlich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und riss Anfang der Woche von zu Hause aus.

Ihre Mutter will sie einweisen lassen

Für Mami Silvia (51) ist der Freund ihrer Tochter schuld an allem, und darum greift sie zu extremen Massnahmen: Sie will ihre Tochter einweisen lassen. «Sie ist mein Kind und ich liebe sie, aber momentan ist sie eine Gefahr für sich und andere. Ich lasse nicht zu, dass dieser Idiot sie zerstört», sagt sie zu «Bild».

Calantha war mit ihrer Mutter vor Gericht

Jetzt meldet sich Calantha auf Facebook und lässt eine Bombe platzen: «Ich war schwanger und hab das Kind im vierten Monat verloren.» Sie habe danach nicht bei ihrer Familie sein wollen und sei bei Freunden untergekommen. «Klar, meine Familie wollte mir helfen, aber mit Hilfe von Geschrei oder sonst was – ich wollte alleine sein», schreibt sie weiter und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter: «Ja, ich habe das Auto geklaut, und es war scheisse. Aber was ich lächerlich finde, ist, dass meine Mutter an die Zeitungen geht.» Dagegen setzt sie sich zur Wehr: «Ich hatte letzte Woche Montag einen Gerichtstermin mit meiner Mutter wegen Kindeswohl-Gefährdung.» Was dabei herausgekommen ist, verrät sie aber nicht.

«Du kannst es dir nicht aussuchen»

Calantha wollte seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen, fing sogar an, sich deswegen zu ritzen. Ihre Mutter habe aber gesagt: «Du kannst es dir nicht aussuchen. Das ist dein Essen auf dem Tisch!» Inzwischen hat sie den Post mit sämtlichen Anschuldigungen wieder gelöscht. Ob sie aber wieder daheim ist, ist unklar. (kyn)