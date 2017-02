Trevor Habberstad verliert Kampf gegen den Krebs: «X-Men»-Stuntman stirbt mit 27 Jahren

Er war einer der bekanntesten Stuntmänner Hollywoods: Trevor Habberstad wirkte in über 50 Blockbustern mit, unter anderem in mehreren «X-Men»-Filmen, «The Dark Knight Rises» und «American Sniper». Am Mittwochabend verlor er den Kampf gegen den Magenkrebs und starb im Alter von 27 Jahren.

«X-Men»-Regisseur Bryan Singer trauert um ihn

«X-Men»-Regisseur Bryan Singer (51) ist tief betroffen und schreibt auf Instagram: «Trevor wäre einer der Besten seines Fachs geworden. Seine Fähigkeiten, sein Einsatz zugunsten der Sicherheit und seine Arbeitseinstellung suchten ihresgleichen. In meiner 20 Jahre andauernden Karriere verlor ich bisher noch keinen Freund und Kollegen auf diese Weise. Er und seine Familie zählen zu den nettesten Menschen, die ich je getroffen habe. Meine Gedanken sind nun bei ihnen. Sein Tod ist die absolute Definition des Wortes unfair.»

Metastasen in Hirn

Vor acht Monaten war bei dem Hollywood-Star Magenkrebs diagnostiziert worden. Er unterzog sich einer Chemotherapie. Vor eineinhalb Wochen erfuhr er, dass Metastasen im Hirn entdeckt wurden. Das Endstadium für die meisten Krebspatienten.

«Der Albtraum ist wahr geworden»

Der Vater des Stuntmans trauert ebenfalls auf Instagram: «Die grösste Angst in meinem Leben war es, meine Kinder zu überleben. Der Albtraum ist wahr geworden.» (rla)