u18: Was ist Schönheit?

Schönheit ist doch das, was die Menschen mögen. Schönheit ist wie Kunst. Ihr Wert liegt im Auge des Betrachters. Und die Vorstellung von Schönheit ist von Mensch zu Mensch verschieden.

Wer kennt sie nicht, die Models, die für «Vogue» und «People» vor den Kameras stehen? Wenn Kendall Jenner und Gigi Hadid in den neuesten Jacken und den teuersten Schuhen auftauchen und ihr allgemein bekanntes, als perfekt angesehenes Gesicht präsentieren, ist das Schönheit? Es gibt Millionen von Schönheiten, die noch nicht entdeckt wurden, wenn man den Anforderungen einer Modelagentur folgen würde. Warum suchen wir nicht nach der wahren, der inneren Schönheit?

Ein Mensch ist schön, so wie er ist. Es gibt immer etwas, was andere an ihm faszinierend finden. Wenn du arrogant bist und egoistisch noch dazu, nützt es dir nichts, wenn du die perfekten Modelmasse und das hübscheste Gesicht hast. Nur wenn dein Charakter andere Menschen in den Bann zieht, werden sie dich wirklich schätzen. Es interessiert sie dann nicht, ob du den neuesten Trends folgst. Bist du von innen schön, bist du automatisch auch schön von aussen.

Schönheit lässt sich auch nicht durch Internet-Challenges definieren. Wenn die eigene Hüfte hinter eine A4-Seite passt, heisst dies nicht, dass man schön ist. Sondern wenn man aus einer Fassade aus Egoismus und Arroganz, eine dickere und stabilere Fassade aus Liebe, Grosszügigkeit und Respekt aufgebaut hat.

Deine Schönheit existiert, lass dich nicht verunsichern, sie existiert. Solange du dich selbst liebst, findest du dich auch schön. Und dies ist wahre Schönheit.