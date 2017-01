Verrückte Verschwörungs-Theorie: Dieser Opa soll Elvis sein

Es ist eine der bekanntesten Verschwörungstheorien der Welt: Elvis Presley (†42) lebt! Schon lange glauben seine Anhänger, dass der King of Rock ’n’ Roll seinen Tod vor bald 40 Jahren inszeniert hat und noch unter uns weilt. Jetzt schöpfen sie neue Hoffnung. Die Facebook-Seite «Evidence Elvis Presley is Alive» gräbt immer wieder angebliche Beweise dafür aus. Jetzt glauben die Macher, Elvis auf einem Foto entdeckt zu haben. Darauf zu sehen: Ein dicker, alter Mann mit weissem Rauschebart.

«Es muss unser Elvis sein»

Entstanden ist das Foto auf dem Elvis-Anwesen Graceland, als dort Presleys 82. Geburtstag gefeiert wurde. Den Menschen scheint nicht aufzufallen, dass ein totgeglaubter Star neben ihnen steht. Hat der legendäre Sänger sich tatsächlich in aller Öffentlichkeit gezeigt? Obwohl der Mann eher wie der Samichlaus aussieht, sind die Verschwörungstheoretiker sicher: «Es muss unser Elvis sein», kommentiert ein User das Bild und glaubt, dass er ihn sofort erkannt hätte, wäre er dort gewesen. Schliesslich seien die drei Männer hinter ihm «offensichtlich» Bodyguards.

Ist es sein toter Zwillingsbruder?

Andere Fans spinnen die Theorie noch weiter. Der Mann sei nicht Elvis, sondern Jesse Garon Presley – sein Zwillingsbruder, der 30 Minuten nach dem Sänger tot geboren wurde.

Elvis Presley starb am 16. August 1977 an einem Herzinfarkt in seinem Badezimmer. Seither gibt es unzählige Elvis-Theorien. Statt seines Körpers sei eine Wachspuppe beerdigt worden, damit der echte Elvis seine Ruhe habe. Diese wollen seine Fans ihm aber offenbar nicht gönnen.

Zeichen für seine loyalsten Fans

Zuletzt sorgte im vergangenen Sommer ein Youtube-Video, auf dem der Gärtner von Graceland zu sehen ist, für wilde Spekulationen. Ein User mit dem Namen «The Shadow» behauptet, der Gärtner sei in Wirklichkeit Elvis – und er gebe sich seinen Fans zu erkennen. Wenn der Mann die Hand zum Peace-Zeichen hebe, sei das ein geheimes Zeichen, «das seinen loyalsten Fans zeigt, dass er noch bei uns ist». Immerhin: Auch bei diesem angeblichen Elvis handelt es sich um einen dicken, alten Mann mit weissem Bart. (kyn)