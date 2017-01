Vier mal Ja für Schweizer DSDS-Kandidatin Huda Adigüzel: «Du warst Hammer!»

Sie ist der nächste Schweizer-Hit bei «Deutschland sucht den Superstar»: Huda Adigüzel (18). Die Zürcherin hat sich mit ihrer Version vom Adele Song «Send My Love» ins Herz der vier DSDS-Juroren gesungen. Mit einer markanten Soul-Stimme, die wie ein Mix aus Ellie Goulding (30) und Amy Winehouse (†27) klingt, trägt sie sicher die anspruchsvolle Ballade vor. Pop-Titan Dieter Bohlen (62) ist begeistert: «Du warst Hammer! Diese Intensität mit der du gesungen hast und es auch verkauft hast. Toll!» Auch H.P. Baxxter (52), Youtube-Bloggerin Shirin David (21) und Michelle (44) sind von dem blonden Lockenkopf angetan. «Du hast ein süsses Gesicht und so eine tolle Stimme», säuselt die Schlagersängerin.

Alle Juroren sind hingerissen

Die KV-Praktikantin kann ihr Glück kaum fassen, wie sie auf Anfrage von BLICK sagt: «Es war überwältigend. Als Dieter mir ein Ja gab, war ich schon den Tränen nahe. Ich wusste, jetzt komm ich wahrscheinlich in die nächste Runde.» Vor Bohlen hat sie grossen Respekt. «Er ist verdammt ehrlich und das brauche ich.» Doch nicht nur Bohlen ist von Huda hingerissen, auch die anderen Juroren geben ihr eine Zusage: vier mal Ja für Huda. «Das hätte ich nie gedacht», gesteht die Sängerin mit marokkanisch und türkischen Wurzeln. «Ich erwarte im Leben nie zuviel, damit ich nicht enttäuscht werde. Nun hoffe ich aber, dass ich weiterkomme», sagt sie lachend.

«Ich habe Lieder gesummt, bevor ich reden konnte»

Von Kindesbeinen an wollte die 18-Jährige Sängerin werden: «Ich habe Lieder gesummt, bevor ich reden konnte», verrät sie. Ihre Mutter hat sie bei ihrem Karrierewunsch immer unterstützt: «Wenn ich eine kurze Pause vom Singen einlegen will, lässt mir meine Mutter das nicht durchgehen. Sie spornt mich immer an. Sagt: ‹Sing wieder! Hör nicht auf damit, du liebst es.› Das motiviert mich sehr.»

Für ihre nächste Runde im Deuschland Recall von DSDS übt die Zürcherin nun fleissig weiter: «Ich singe viel, mache tägliche Stimmübungen und gurgle mit Salzwasser. Das macht meine Stimme geschmeidig.» Und so kann sich Huda hoffentlich auch in der nächsten Runde wieder vier Mal ein Ja ersingen.

Alle Infos zu «Deutschland sucht den Superstar» im Special bei RTL.de.