Vier Monate nach dem Raubüberfall: Kim duscht die Sorgen weg

Während der Reise in Costa Rica rückt Kim Kardashian ihre Rundungen unter einem Wasserfall in Szene und beschert so der Männerwelt süsse Träume. Bis zum Überfall stellte sie auf Instagram nicht nur ihre Rundungen zur Schau, sondern auch ihren Reichtum – am augenfälligsten war ihr Verlobungsring im Wert von rund vier Millionen Franken.

Diese Bilder lockten offenbar die Gangster an, die Kim während der Fashion Week letzten Herbst in Paris in ihrem Appartement überfielen. Gefesselt und hilflos stand der Reality-TV-Star Todesängste aus. Der Schock war so gross, dass sich Kardashian zum Leidwesen ihrer rund 140 Millionen Follower für eine Weile aus allen Social-Media-Kanälen verabschiedete. Seit kurzem ist Kim wieder auf Instagram aktiv. Zur Enttäuschung ihrer Fans zeigt sie sich dort aber längst nicht mehr so freizügig.

Dabei kann Kim aufatmen: Die Gangster sind gefasst, vom gestohlenen Schmuck muss sie sich aber wohl für immer verabschieden – die Räuber haben laut eigenen Angaben alles eingeschmolzen. Den hochkarätigen Verlobungsring gibt es zwar noch, aber seine Spur verliert sich auf dem Schwarzmarkt in Belgien.

Vielleicht schenkt ihr Ehemann Kanye West (39) bald einen neuen. Kim musste nicht nur den Überfall verarbeiten, sondern wenig später auch den Zusammenbruch ihres Mannes. Der Rapper wurde nach einem Wutausbruch im November in eine Klinik eingeliefert. Wegen seiner labilen Psyche liess Kim ihn nicht mehr im Familienheim wohnen. Scheidungsgerüchte machten die Runde – und Kim verbringt die Tage in den Tropen ohne Kanye. Trotzdem lässt das Glamourpaar verlauten, es sei «glücklicher als je zuvor». Was immer von den Aufregungen der letzten Wochen hängengeblieben ist – unter dem Wasserfall spült Kim ihre Sorgen endgültig weg.