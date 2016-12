Vom Elend ins Glück: 21 herzerwärmende Vorher-Nachher-Bilder von adoptierten Hunden

1. Olivia

Als Olivia aus einem Tierheim nach Hause geholt wurde, war sie total unterernährt und scheu. Ein Jahr später sieht sie nicht nur gesund aus, sondern ist auch sehr zutraulich geworden.

2. Miley

Miley ist ein Hund, der im Müll lebte und beinahe verstorben wäre. Als sie zu ihrer neuen Familie kam, hätte diese wohl nie erwartet, wie Miley einige Zeit später aussehen würde.

3. Kleine Betty

Ihre ersten Besitzer haben die kleine Betty einfach zurückgelassen. Doch jetzt scheint sie ihr wahres Zuhause gefunden zu haben.

4. Max

Max hatte ein gebrochenes Bein, zahlreiche Hautinfektionen und Würmer und kämpfte buchstäblich um sein Leben, als er gefunden wurde. Nach nur fünf Monaten liebevoller Pflege seiner neuen Familie geht es ihm schon viel besser.

5. Shrek

Als Shrek gefunden wurde, litt er unter schweren gesundheitlichen Problemen und sein Fell war so verfilzt und schwer, dass er kaum laufen konnte. Jetzt ist Shrek ein schöner, glücklicher Hund.

6. Iggy

Als Iggy in Mexiko gefunden wurde, litt er nicht nur an einer schlimmen Augeninfektion, weshalb er später sein Auge verlor, sondern war auch schon halb tot. Zu seinem Glück tauchten seine Fotos bei Facebook auf, wo Menschen von seinem Schicksal erfuhren, Spenden sammelten und dann auch ein neues Zuhause für den Hund fanden.

7. Jackson

Der süsse Basset-englischer Setter-Collie-Mischling Jackson hat in seinem neuen Zuhause besonders grosse Freude an seinem Bettchen.

8. Treasure

Auch Treasure wurde in einem miserablen Zustand vorgefunden und war nicht mal in der Lage zu laufen. Zum Glück wurde sie von einem vorbeifahrenden Motorradfahrer gesehen, der sie in eine Tierklinik brachte, wo sie aufgepäppelt wurde.

9. Lucy

Weil Lucy teure medizinische Behandlungen nötig hatte, waren ihre Chancen, von jemandem adoptiert zu werden, relativ klein. Doch das kleine Weibchen bekam nicht nur die gesundheitliche Pflege, die sie brauchte, sondern auch ein neues glückliches Zuhause.

10. Cedar

Kahl wegen Stress und spindeldürr wegen einer Unterernährung sah der arme Cedar miserabel aus, als er adoptiert wurde. Es ist kaum vorstellbar, dass diese beiden Fotos denselben Hund zeigen.

11. Heath

Als Heath im März 2013 zu seiner neuen Familie nach Hause kam, litt er an einer eigentlich unheilbaren Krankheit. Doch der Hund ist ein Kämpfer und schaffte es wieder auf die Pfoten. Heute ist er ein glücklicher Vierbeiner in einem glücklichen Zuhause.

12. Coconut

Verwahrlost und so dünn, dass man seine Knochen sehen konnte, hätte Coconut möglicherweise nicht lange überlebt. Aber dank der liebevollen Pflege seiner neuen Familie hat sich der Hund in drei Monaten erholt und sieht jetzt viel glücklicher aus.

13. Lily

Lily führte ein trauriges Leben in einem engen Zwinger in einem Tierheim in Northcarolina. Jetzt ist sie ein geliebtes Mitglied einer Familie in Virginia.

14. Ellen

Mit mehr als einem Kilo schmutzigen, verfilzten Fell und mehreren Verletzungen konnte sich die kleine Ellen kaum bewegen. Doch schau sie dir jetzt an! Ist sie nicht süss?

15. Annabelle

Als Annabelle gerettet wurde, war ihr Zustand so schlecht, dass sie kaum wie ein Boxer aussah. Jetzt hingegen schon.

16. Vita

Vernachlässigt, erschöpft und verhungernd wurde Vita von einem Schrottplatz in Los Angeles gerettet. Dank Monaten voller Pflege, Liebe und einer ordentlichen Fütterung bei ihrem neuen Besitzer, konnte sich Vita in eine gesunde und schöne Schäferhund-Dame verwandeln.

17. Walker

Als er adoptiert wurde, verwandelte sich Walker von einem traurigen Welpen mit gesundheitlichen Problemen in einen lächelnden, glücklichen Hund.

18. Pillow

Während Pillow im Tierheim war, wurde er öfters von verschiedenen Familien mitgenommen, doch keiner wollte ihn adoptieren. Bis eines Tages die Eltern des Reddit-Users Gniwa eingewilligt haben, den Hund zu sich zu nehmen.

19. Woody

Nachdem seine Besitzer verstorben waren, wurde Woody sich selbst überlassen. Blind an einem Auge, fürchtete das arme Hündchen alle Menschen. Doch dank seinen Rettern, Liebe und Fürsorge, verwandelte er sich erneut in einen liebenswerten Vierbeiner.

20. Kenzi

Ihre Retter fanden Kenzi stark verletzt, vernachlässigt und missbraucht. Doch mit Liebe, Nahrung und Pflege kam Kenzi wieder zu Kräften und ist jetzt ein glücklicher Cocker Spaniel.

21. Spokey

Der Labrador-Mischling wurde auf dem Lande in West Virginia gefunden. Obwohl das Foto nur einen Tag nach der Adoption gemacht wurde, sieht man schon den enormen Unterschied.

