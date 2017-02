Vom Money-Girl zur Escort-Lady: Dunjas grösste Nummer

Stolz trug sie Koffer Nummer 12. In der TV-Show «Deal or No Deal» auf SRF 1 gehörte Dunja-Rubina Hunziker (32) zu den beliebten Money-Girls von Roman Kilchsperger (46). Und als «Bachelor»-Kandidatin in der Staffel mit Vujo Gavric (31) erlangte sie Kultstatus – durch Keuschheit. Als Vujo ihr zur Begrüssung drei Küsschen auf die Wange drückte, brach sie in Tränen aus: «In der indischen Kultur ist dies ein No-Go», erklärte die Adoptivtochter einer Schweizer Familie damals.

«Ich mache nur noch, was ich will»

Heute sieht sie das alles nicht mehr ganz so eng: «Ich habe mich von den Dogmen gelöst, Erziehungsketten gesprengt und mache nur noch, was ich will», sagt die gelernte Arztsekretärin, die kürzlich ihren Kittel an den Nagel hängte.

Dann wird die Thunerin konkret: Seit einigen Wochen verdiene sie ihr Geld – sehr viel Geld – als «High-Class-Escort-Lady». Dunja – sie arbeitet unter dem Namen Xenia – lässt SonntagsBlick tief in ihr neues Leben blicken: «Ich biete Blüemlisex an», sagt sie, vermittelt von einer Zürcher Agentur.

Ab 1000 Franken ist Dunja so frei

Ihre Kunden sind Banker, Anwälte, Unternehmer zwischen 30 und 50 Jahren. Ihre Arbeitskleidung sind Dessous («in weissen sehen mich die meisten am liebsten») und Strapse. Auf Wunsch kommt ein Vibrator zum Einsatz, selbstverständlich nicht irgendeiner: «Kürzlich habe ich einen mit LED-Lichtern für 150 Franken gekauft.» Die Kosten trägt sie selbst. Auch die Kondome zahlt sie aus eigener Tasche.

Der Preis für zwei Schäferstündchen mit ihr: ab 1000 Franken aufwärts. Vorwiegend ist sie in den Feriendomizilen ihrer Kunden tätig: St. Moritz GR, Gstaad BE oder Zürich. «Ein Chauffeur bringt mich hin und wartet, bis ich fertig bin. Das gibt mir Sicherheit.» Bezahlt wird im Voraus. «Das Geld liegt diskret im Couvert oder offen auf einem Tisch.» Zunächst werde geduscht. Separat. «Bei drei Vierteln der Treffen kommts zum Sex. Einige wollen nur kuscheln, küssen oder über ihre Ehe- und Geschäftsprobleme sprechen.»

Zum Nachspiel Schokolade

Ist die vereinbarte Zeit um, gibts oft noch gegen 300 Franken Taschengeld und ein Geschenk – meist Schokolade. «Dass wir beschenkt werden, ist ein ungeschriebenes Gesetz.» Dies und das Trinkgeld dürfen die Escort-Ladys behalten, vom Stundenlohn geht fast die Hälfte an die Agentur.» Was Dunja netto einnimmt, kann sich trotzdem sehen lassen. Machen wir die Milchbüechli-Rechnung: Mit ein bis zwei Kunden täglich kommt sie mit einer Fünftagewoche netto auf gut 15'000 Franken pro Monat. Wird sie als Begleitung für eine Woche auf die Malediven gebucht, erhöht sich das um ein Vielfaches.

Weshalb verkauft sie sich für Sex? «Mein Leben ist wie ein Tsunami. Meine indische Mutter gab mich eine Woche nach der Geburt in ein Waisenhaus in Mumbai. Mit eineinhalb Jahren adoptierte mich eine Thuner Familie, die mich mit 18 Jahren aus dem Haus warf.» Sie sei sehr autoritär erzogen worden. «Statt Liebe bekam ich zu hören, ich würde zu wenig leisten und solle dankbar sein, dass sie mich adoptiert hätten.»

In der Schule gemobbt

Dunja wurde unsicher und schüchtern, wie sie erklärt: «Meine Mitschüler deuteten das als Arroganz und mobbten mich.» Das habe sich wie ein roter Faden durch ihr Leben gezogen. «Ich kam an die falschen Männer, wurde belogen, betrogen und geschlagen.» Sie habe «nie etwas gehabt, daher kann ich nichts verlieren». Weder ihre Familie noch ihr Umfeld informierte sie über ihren neuen Job – bis jetzt.

Dass sie heute als Escort-Lady arbeite und offen darüber sprechen könne, sei ein Befreiungsschlag: «Ich kam nach all den Erfahrungen mit Sugardaddys (älteren Liebhabern; Red.) in den USA, schleimigen Produzenten in Bollywood und gemeinen Männern in der Schweiz an den Punkt, wo ich mir sagte: Ab jetzt werde ich nie mehr ein Opfer sein.»

Der Job macht ihr Spass

Der neue Job gebe ihr die Selbstbestimmung und Achtung, die sie nie hatte. «Ich entscheide, ob ich einen Termin wahrnehme oder nicht, werde mit Komplimenten überhäuft und werde von meinen Kunden geachtet.» Als Xenia hat sie Spass an ihrem Job. «Ich hätte nie gedacht, dass bezahlter Sex so prickelnd ist. Ich geniesse ihn.»

Ist der Termin vorüber, bringt der Chauffeur sie zurück nach Zürich. Zu Hause legt sie die High Heels zur Seite, macht Yoga-Übungen oder Spaziergänge im nahe gelegenen Wald, geniesst Natur und Ruhe: «Das ist meine bodenständige Seite.

Es gibt aber auch die abenteuerliche und engagierte: «Ich möchte Geld sparen, um die Suche nach meiner leiblichen Mutter zu intensivieren und dereinst ein Waisenhaus in Mumbai zu eröffnen.» Sagts – und packt das Köfferchen mit Dessous und Strapsen für ihren nächsten Kunden.