Welt von ... Bella Heathcote

Die 29-Jährige schauspielerte schon mit zwölf Jahren. Bekannt wurde sie in der australischen Kult-Soap «Neighbours», in der sie ab 2009 mitspielte. Obwohl sie so unschuldig aussieht, setzt sie später hauptsächlich auf dunkle Rollen.

Wie in der heute startenden Fortsetzung von «Fifty Shades of Grey». Da verkörpert sie – mit brünetter Perücke – eine psychisch labile Stalkerin und verleiht dem Soft-Porno einen Hauch von Thriller. Ihre Bambi-Augen brachten ihr aber auch die Aufmerksamkeit der Modebranche ein, sie modelte für Miu Miu und Prada. Erfolgreich schützt sie ihr Privatleben. Viel mehr, als dass sie Single ist, gibt sie nicht preis.