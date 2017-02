Zeidlers Ex-Freundin Andrea war mal füllig: «Meine Brüste sind im Gegensatz zu Anjas noch echt»

Als geheimnisvolle Frau an der Seite von Fitness-Model Anja Zeidler (23) machte die Baslerin Andrea Schärer (27) im vergangenen Sommer Schlagzeilen. Die «Beziehung ohne Sex» (BLICK berichtete) ist heute nur noch eine enge Freundschaft.

«Anja ist für mich noch immer die wichtigste Person und meine beste Freundin. Wir sehen uns nicht mehr so oft wie früher, haben aber nach wie vor eine enge Bindung», sagt die Baslerin zu BLICK. Zeidler ist mittlerweile mit Rapper Mimiks (24) zusammen. Andrea ist seit einem halben Jahr mit Fitnessmodel Tim Hemme liiert. «Wir hatten nie eine normale Freundschaft, aber auch keine Beziehung», sagt Andrea über Anja.

«Ich war früher kurviger»

Mit Anja verbindet sie nicht nur eine tiefe Freundschaft, sondern auch die Liebe zum Gewichtestemmen: Andrea ist Wettkampfathletin und in der Fitness-Szene ein bekanntes Gesicht. Rund 24’000 Follower folgen dem selbsternannten Fit Chick bei Instagram – einen Teil ihres Lebensunterhalts kann sie mit ihrer Leidenschaft für Sport finanzieren. Jetzt will Andrea, die bis vor kurzem als Confiserie-Verkäuferin arbeitet, alles auf die Fitness-Karte setzen. «Ich will an internationalen Wettkämpfen teilnehmen und selbständig werden», sagt sie. Genau wie Anja!

In der Szene ist Andrea seit fünf Jahren aktiv. Ihren ersten Wettkampf absolvierte die gelernte Detailhandelsfrau vor drei Jahren. Zu ihrer Leidenschaft fand sie über eine kuriose Wette: «Ich war früher kurviger und hatte damals einen Freund, der mir sagte, dass ich einige Kilos zu viel drauf habe», erinnert sich Andrea. «Er wettete mit mir, dass ich es nicht schaffe, meine Gewohnheiten zu ändern und in Form zu kommen.»

«Meine Brüste sind im Gegensatz zu Anjas noch echt»

Eine besondere Belohnung sollte sie anspornen: «Schaffe ich es, durfte ich mir eine teure Tasche von Louis Vuitton aussuchen.» In zehn Wochen nahm Andrea zwölf Kilo ab und erarbeitete sich nicht nur die Luxus-Handtasche, sondern entdeckte ihre Leidenschaft für den Sport. Heute trainiert sie fünf bis sechs Mal pro Woche, macht neben Krafttraining Power- und Akrobatikyoga.

An ihrem Körper sei bislang alles echt – zumindest fast. «Die Lippen habe ich mir gleichzeitig mit Anja aufspritzen lassen», erzählt sie lachend. «Meine Brüste sind im Gegensatz zu Anjas noch echt. Ich könnte mir schon vorstellen, sie vergrössern zu lassen. Die OP würde ich nur für mich machen, nicht, weil es in der Szene verlangt wird.»

«Viele lassen sich von der Fitnessszene blenden»

In Zürich will sie nun zum Ernährungscoach ausbilden lassen. «Mein Ziel ist es, vor allem junge Leute aufzurütteln. Die Fitness-Szene ist voller Blender – ich will zeigen, dass man es auch mit Natürlichkeit und ohne Anabolika schaffen kann.» (kad)