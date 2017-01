Zeitblende mit Sängerin: Shakira

Sie setzt sich für eine bessere Welt ein, so auch erst vor kurzem am WEF in Davos. Mittlerweile hat die kolumbianische Sängerin, die übermorgen 40 Jahre alt wird, die Mittel dazu. Shakiras Ohrwurm «Whenever, Wherever» machte sie 2001 weltberühmt. Ihre Karriere begann im zarten Alter von 13 Jahren, als sie ihren ersten Plattenvertrag unterzeichnete. Mit erblondeter Mähne, rassigem Hüftschwung und poppigen Klängen eroberte sie die internationale Musikwelt und 2010 das Herz des Profikickers Gerard Piqué, mit dem sie mittlerweile zwei Söhne hat.