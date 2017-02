Zeitblende mit Schauspieler: Ryan Gosling

Auch aus einem Ritalin-Kind kann was werden: Mit «La La Land» hat Ryan Gosling (36) den Oscar praktisch in der ­Tasche. Die ersten Schritte im Showbiz absolvierte er im «Mickey Mouse Club», einer Art Kinder-Trainingscamp für Jungtalente wie Britney Spears oder Justin Timberlake. Für die Weltklasse qualifizierte sich Gosling 2006 mit «Half Nelson» (eine Oscar-Nominierung). Danach war er auf Hauptrollen an der Seite von Superstars abonniert. Privat läuft es für den einstigen Problemschüler ebenfalls super. Mit der bildschönen Eva Mendes hat er zwei Töchter.